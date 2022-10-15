​«Химки» ни разу не победили после отставки Юрана – серия достигла 12 игр

В субботу «Химки» снова не смогли порадовать своих болельщиков победой – матч против «Факела» завершился нулевой ничьей.

Свою последнюю победу «Химки» отпраздновали ещё 7 августа. Тогда подмосковная команда обыграла «Торпедо» со счётом 3:1. Спустя несколько дней тренерский мостик «Химок» внезапно покинул Сергей Юран.

Серия «Химок» без побед достигла уже 12 матчей, причём 10 из них были проиграны.

На текущий момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть располагаются в зоне прямого вылета.

До конца октября «Химки» сыграют с «Локомотивом», «Спартаком» и «Динамо».