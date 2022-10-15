Евгений Морозов: «Должны были выигрывать, ничья - это ничто для нас по игре»

Лучший футболист матча «Химки» - «Факел» (0:0) Евгений Морозов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелый матч, много борьбы. Кто, на ваш взгляд, был ближе к победе?

- Я думаю, намного ближе к победе были мы. В начале первого тайма у нас была куча моментов, и в начале второго. Моменты, подходы, мы должны были выигрывать. Ничья - это ничто для нас по игре.

- При этом пять туров подряд вы уже набираете баллы.

- Эта конкретно игра, где мы должны были три очка набрать.

- То есть, притом, что остались при тех же раскладах, это скорее вызывает у вас негатив?

- Да, конечно, одно очко - это ничего в этой игре. Мы всегда приезжаем за победой, а тут тем более, наша игра, мы обязаны были выиграть.

- А что не получилось?

- Свои моменты не реализовали, было видно. Куча моментов, подходов опасных, просто надо было в финальной стадии острее быть.