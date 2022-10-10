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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» отреагировали на новость об отстранении трёх игроков от тренировок

10 Октября 2022 • 20:18 Комментировать
Химки
...
Факел
15.10 14:00

В «Химках» ответили на вопрос об отстранении трёх игроков от тренировок с основной командой. Ранее сообщалось, что такое решение принял главный тренер подмосковного клуба Спартак Гогниев.

«Участие или неучастие определенных спортсменов в тренировочном процессе определяет тренерский штаб. Команда планово готовится к домашнему матчу с «Факелом», — цитирует слова представителя «красно-черных» «Чемпионат».

По информации источника, в число отстраненных игроков вошли Брайн Идову, Дмитрий Тихий и Илья Камышев. О причинах данного решения не сообщается.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков после 12-ти туров.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Дмитрий Тихий Брайн Идову Илья Камышев
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