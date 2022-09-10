Галактионов: «Эмоциональная победа, непростой матч»

В матче девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» одержал третью победу в последних четырех матчах, расправившись в гостевом поединке с «Ахматом». Наставник нижегородского клуба Михаил Галактионов очень доволен успехом своей команды, но призвал игроков не расслабляться.

- Эмоции переполняют. Очень сложный матч. Все прекрасно понимают, насколько хорошая команда у соперника, всегда тяжело играть в Грозном. Эйфории нет, потому что уже через два дня игра на кубок. Надо двигаться дальше, - заявил Галактионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Пари НН» примет дома «Оренбург», эта встреча состоится 18 сентября.