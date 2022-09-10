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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «Эмоциональная победа, непростой матч»

 
10 Сентября 2022 • 22:45 Комментировать
Ахмат
1:3
Пари НН
окончен

В матче девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» одержал третью победу в последних четырех матчах, расправившись в гостевом поединке с «Ахматом». Наставник нижегородского клуба Михаил Галактионов очень доволен успехом своей команды, но призвал игроков не расслабляться.

- Эмоции переполняют. Очень сложный матч. Все прекрасно понимают, насколько хорошая команда у соперника, всегда тяжело играть в Грозном. Эйфории нет, потому что уже через два дня игра на кубок. Надо двигаться дальше, - заявил Галактионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Пари НН» примет дома «Оренбург», эта встреча состоится 18 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Галактионов Ахмат Пари НН
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окончен ЦСКА Москва 4:1 Краснодар 1.55 4.30 6.80
окончен Ахмат 1:3 Пари НН
11.09  13:00 Урал ... Торпедо Москва
11.09  15:00 Факел ... Локомотив Москва
11.09  17:30 Зенит ... Оренбург 1.13 8.50 21.00
11.09  19:45 Ростов ... Спартак Москва 2.85 3.50 2.40
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