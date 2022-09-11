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Талалаев - второй тренер по продолжительности работы в «Ахмате»

 
11 Сентября 2022 • 17:41 Комментировать
Ахмат
1:3
Пари НН
окончен

Грознеский «Ахмат» - клуб, который достаточно часто меняет тренеров, и сегодня случилась очередная отставка в его истории. Свой пост покинул Андрей Талалаев, который возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. В общей сложности он руководил клубом на протяжении 69 матчей, и это - второй результат в истории «Ахмата».

Дольше «Ахматом» руководил лишь Рашид Рахимов - но он становился у руля клуба дважды, так что не исключено, что в будущем Талалаев настигнет и его. В послужном списке Рахимова - 140 матчей.

Третье место занимает Станислав Черчесов, у которого 49 матчей. Лишь четыре игры ему уступает Вячеслав Грозный. Замыкает пятерку Анатолий Байдачный, но у него лишь 30 матчей, то есть, по сути, один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Байдачный Рашид Рахимов Станислав Черчесов Андрей Талалаев Ахмат
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