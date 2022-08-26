​Один из матчей 9-го тура РПЛ сдвинули по времени

Пресс-служба Российской премьер-лиги проинформировала общественность об изменении времени начала одного из матчей девятого тура. «Ахмат» и «Пари НН» начнут очный поединок 10 сентября не в 20:00, а на 15 минут раньше – в 19:45 по Москве.

Сдвиг матча на четверть часа связан с просьбой телевизионного вещателя.

Между тем, сегодня, 26 августа, стартует программа седьмого тура чемпионата России. В первом матче игрового дня отношения на футбольном поле выяснят «Сочи» и «Химки». Игра стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.