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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Один из матчей 9-го тура РПЛ сдвинули по времени

 
26 Августа 2022 • 18:30 Комментировать
Ахмат
...
Пари НН
10.09 20:00

Пресс-служба Российской премьер-лиги проинформировала общественность об изменении времени начала одного из матчей девятого тура. «Ахмат» и «Пари НН» начнут очный поединок 10 сентября не в 20:00, а на 15 минут раньше – в 19:45 по Москве.

Сдвиг матча на четверть часа связан с просьбой телевизионного вещателя.

Между тем, сегодня, 26 августа, стартует программа седьмого тура чемпионата России. В первом матче игрового дня отношения на футбольном поле выяснят «Сочи» и «Химки». Игра стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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Ахмат Пари НН
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АХМАТ ПАРИ НН
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26.08  20:00 Сочи ... Химки
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