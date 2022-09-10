Уциев: «У Талалаева очень агрессивный футбол»

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев поделился мнением об игровой философии главного тренера грозненской команды Андрея Талалаева.

Напомним, в 8-м туре РПЛ «Ахмат» одолел в гостях «Локомотив» (2:1). По мнению Уциева, Талалаев прививает своим подопечным очень агрессивный футбол.

«Очень надеюсь, что в этом году выступим хорошо. Будем стараться побеждать дальше. Работа Талалаева? Могу сказать, что у него очень агрессивный футбол. Отбор, перебросы, прессинг. В этом есть отличие от его предшественников», — приводит слова Уциева «Известия».

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «Ахмат» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч подопечные Талалаева проведут сегодня, 10 сентября, против «Пари НН» . Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.