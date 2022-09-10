Равиль Измайлов: «Все - молодцы!»

В матче девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» одержал третью победу в последних четырех матчах, расправившись в гостевом поединке с «Ахматом». Своими эмоциями после матча поделился Равиль Измайлов - генеральный директор нижегородского клуба. Он очень доволен игрой, увидев на поле долгожданный командный дух.

- Мы показали и доказали, что, пропустив первыми, можем перевернуть игру. Футбол - командная игра, главный герой - вся команда, тренерский штаб и вообще весь клуб. Все молодцы, уже не в первой игре показали характер, стремление к борьбе и победе, - цитирует Измайлова новостное агентство ТАСС.

В следующем туре «Пари НН» примет дома «Оренбург», эта встреча состоится 18 сентября.