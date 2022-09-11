В клубе из топ-10 РПЛ назревает тренерская отставка

В матче девятого тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» на домашнем поле принимал «Пари НН» и потерпел поражение со счетом 1:3.

Как информирует «Чемпионат», это поражение может серьезно отразиться на главном тренере хозяев Андрее Талалаеве. В клубе рассматривают вариант отставки 49-летнего специалиста. В «Ахмате» недовольны последними результатами команды.

После девяти туров грозненский коллектив с 11 баллами располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч в чемпионате «Ахмат» сыграет на выезде против екатеринбургского «Урала».