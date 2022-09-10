«Ахмат» и «Пари НН» забили три мяча за несколько минут

В начале второго тайма матча «Ахмат» - «Пари НН» события развиваются со скоростью калейдоскопа. Грозненская команда наконец-то смогла поразить ворота противника - после подачи Лечи Садулаева пробил Владимир Ильин, попав в дальнюю штангу, и Юрий Журавлёв добавил мяч в сетку. Но тут же гости ответили своей результативной атакой - Жоау Милсон с левого фланга прострелил к дальнему углу вратарской, где Тимур Сулейманов в падении пробил без шансов для голкипера, оформив дубль. Вскоре банальный навес со штрафного к воротам «Ахмата» стал голевым, Кирилл Гоцук в свой день рождения очень легко головой переправил мяч в сетку.

Счет в матче становится 3:1 в пользу нижегородцев. Они с 12 очками теснят соперника с восьмого места.