​Талалаева не планировали увольнять из «Ахмата»

В субботу «Ахмат» проиграл дома «Пари НН» со счётом 1:3, и на следующий грозненцы уволили Андрея Талалаева с должности главного тренера. Судя по всему, «Ахмат» не рассматривал вариант с увольнением тренера в случае плохого результата. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», решение было принято на эмоциях в ночь на воскресенье.

Как следствие, «Ахмат» не имеет плана Б – только сейчас клуб начал изучать рынок тренеров. Ожидается, что новый специалист примет команду во время сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что в Премьер-лиге России был установлен рекорд по отставкам на старте сезона.