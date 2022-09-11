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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Талалаева не планировали увольнять из «Ахмата»

 
11 Сентября 2022 • 18:12 Комментировать
Ахмат
1:3
Пари НН
окончен

В субботу «Ахмат» проиграл дома «Пари НН» со счётом 1:3, и на следующий грозненцы уволили Андрея Талалаева с должности главного тренера. Судя по всему, «Ахмат» не рассматривал вариант с увольнением тренера в случае плохого результата. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», решение было принято на эмоциях в ночь на воскресенье.

Как следствие, «Ахмат» не имеет плана Б – только сейчас клуб начал изучать рынок тренеров. Ожидается, что новый специалист примет команду во время сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что в Премьер-лиге России был установлен рекорд по отставкам на старте сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат
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