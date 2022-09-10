В «Пари НН» подвели итоги работы на трансферном рынке

Футбольный функционер Игорь Кудряшов, который занимает пост спортивного директора «Пари НН», поделился мнением о летней трансферной кампании клуба.
«Не скажу, что удалось в полном объеме совершить все трансферы. Удалось примерно на 70-80%. Укомплектовались достаточно квалифицированными ребятами», - приводятся слова Кудряшова на страницах «Спорт-экспресса».
После восьми сыгранных туров «Пари НН» набрал девять баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Следующий матч в чемпионате России команда проведет против грозненского «Ахмата» на выезде.
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