​Агаларов попал в основной состав «Ахмата» впервые в РПЛ – ранее отец игрока возмущался

В субботу вечером «Ахмат» проведёт домашний матч против «Пари НН» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Нападающий Гамид Агаларов начнёт эту игру с первых минут. Для него это первое попадание в основу грозненской команды, если говорить о Премьер-лиге.

Ранее отец Гамида Агаларова, Руслан Агаларов, возмущался по поводу ситуации игрока. Он выражал непонимание, почему «Ахмат» не выпускает в основе игрока, которого так хотел подписать - и в итоге подписал - в межсезонье.

Стоит напомнить, что Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги в прошлом сезоне в составе «Уфы».