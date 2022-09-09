Шелия оценил турнирное положение «Ахмата»

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о старте своей команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Хочется большего. Не все потеряно. Будем идти от игры к игре, стараться побеждать в каждом матче. Если получится занять высокое место, будем счастливы», - передает слова голкипера издание «Известия».

После восьми сыгранных туров грозненский коллектив набрал 11 баллов и занимает восьмое место турнирной таблице Премьер-лиги.

В девятом туре чемпионата «Ахмат» на своем поле встретится с «Пари НН». Матч состоится в субботу, 10 сентября, начало – 19:45 по московскому времени.