Сулейманов: «Очень серьёзно настраивался на сезон»

В матче девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» одержал третью победу в последних четырех матчах, расправившись в гостевом поединке с «Ахматом». Своими эмоциями после матча поделился Тимур Сулейманов - нападающий нижегородского клуба, забивший два мяча.

- Эмоции прекрасные. Я очень серьезно настраивался на этот сезон, хотел побольше забивать, чтобы сезон был успешным для меня. Слава Богу, на данный момент у меня это получается, - заявил Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Пари НН» примет дома «Оренбург», эта встреча состоится 18 сентября.