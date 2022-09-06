​Отец Агаларова возмущён ситуацией игрока в «Ахмате»

Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата России. В летнее трансферное окно форвард сменил «Уфу» на «Ахмат», но в грозненском клубе он не является основным игроком. Если брать три последних матча Премьер-лиги, то Агаларов просидел по 90 минут на скамейке для запасных. Ранее Гамид пять раз выходил на замену. Что до основного состава, то в него нападающий проходил лишь в кубковой игре с «Оренбургом».

Руслан Агаларов, отец футболиста, выразил возмущение из-за ситуации.

«Зачем брать игрока в статусе лучшего бомбардира и держать в резерве? Для чего нужна была эта вся суета по поводу перехода? Планы, если честно, были другие, но «Ахмат» настоял. Талалаев звонил и просил, чтобы перешли в «Ахмат», - высказался Агаларов для «Матч ТВ».

Гамиду Агаларову летом исполнилось 22 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают футболиста в 6 миллионов евро.