Дубль Сулейманова, курьёзы Агаларова и Шелии: «Пари НН» ошеломил «Ахмат» на выезде и обогнал его в таблице

Субботний игровой день в РПЛ завершался в Грозном, и это оказалось интересно.

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Гол с пенальти Агаларова отменен (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:1. Гол Тимура Сулейманова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Юрия Журавлева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Тимура Сулейманова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:3. Гол Кирилла Гоцука (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

По состоянию перед отчётным матчем «Ахмат» занимал восьмое место, а «Пари НН» – одиннадцатое. Разница между ними составляла два очка – соответственно, в случае победы нижегородцы обгоняли бы грозненцев. Небольшим фаворитом матча считались хозяева. «Ахмат» всё-таки посолиднее, чем «Пари НН», но не настолько, чтобы все однозначно прогнозировали его победу.

Как и в прошлом сезоне, нижегородская команда держится в некотором отдалении от самых явных аутсайдеров. Она нашла свою колею и чувствует себя в ней достаточно комфортно. Вылет напрямую в таких условиях «Пари НН» практически не грозит, поэтому следующей задачей команды является избегание зоны стыковых матчей. Одиннадцатое место в этом плане спасительное.

Ожидалось, что «Ахмат» будет владеть преимуществом, и это оправдалось. Но болельщики грозненцев остались недовольны первым таймом по двум основным причинам. На тринадцатой минуте хозяева получили право на пробитие пенальти – Масоэро в своей штрафной уронил Садулаева. Это вроде бы повод для радости. Однако грозненцы не воспользовались таким прекрасным шансом из-за курьёза.

Агаларов, который на данный момент не сохранил, скажем так, бомбардирскую преемственность после перехода из «Уфы», поскользнулся при исполнении одиннадцатиметрового. Правой ногой он отправил мяч в свою левую ногу, от которой он срикошетил по дуге в центр ворот и залетел туда. По правилам судья не засчитал гол с пенальти из-за двойного касания бьющего и назначил свободный в пользу гостей.

Ну а через несколько минут не менее курьёзно поскользнулся возле своей штрафной Шелия, перенявший у Агаларова эстафету. Пытаясь вынести мяч далеко в поле, он выбил его в ногу Сулейманова. Тот справился с отскоком и с острого угла с левого фланга отправил парашют в дальний угол. Шелия коснулся мяча руками, но не более того. 0:1 – «Пари НН» выиграл первый тайм, несмотря на активизацию хозяев в атаке после тридцатой минуты.

Талалаев в перерыве заменил неудачника первого тайма Агаларова, и вышедший вместе него Ильин непосредственно подготовил почву для ответного гола на 59-й минуте. Садулаев навесил справа с углового, Ильин попал головой в левую штангу, а Журавлёв добавил мяч в ближний угол ногой (1:1). «Ахматовцы», можно сказать, заслужили этот гол.

И кто предполагал, что дальше за пять минут «Пари НН» забьёт дважды? Пока хозяева взяли паузу, гости потрудились впереди и были вознаграждены за старания. Прорвавшийся по левой стороне Милсон прострелил, и на дальней штанге Сулейманов в подкате оформил дубль (1:2). Калинский подал из глубины со штрафного, а Гоцук головой легко переправил мяч в цель (1:3). Чем занималась оборона «Ахмата» в этих эпизодах, решительно непонятно.

После этого хозяева поникли и уже особо не рыпались. «Нижний» абсолютно спокойно довёл дело до уверенной победы, угрожая сопернику крупным поражением. Будь Милсон порасторопнее в чужой штрафной, он сделал бы счёт 1:4. Но и так гости явно не расстроились. Теперь «Пари НН» опережает в таблице «Ахмат» на одно очко. Михаил Галактионов выиграл у своего бывшего клуба. «Пари НН» одержал вторую подряд победу 3:1 – в прошлом туре он с таким же счётом переиграл «Факел». А «Ахмат» потерпел второе кряду именно домашнее поражение именно в рамках РПЛ – две недели назад он уступил на своём стадионе «Крыльям Советов».

Кирилл Иванцов