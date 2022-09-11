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«Ахмат» отправил Талалаева в отставку

 
11 Сентября 2022 • 15:44 Комментировать (2)
Ахмат
1:3
Пари НН
окончен

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Ахмата». Об этом сообщил официальный телеграм-канал грозненского клуба. Отмечается, что готовить команду к предстоящим матчам будет старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев.

49-летний специалист возглавлял клуб с июля 2020 года. На данный момент «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков после девяти матчей. 10 сентября подопечные Талалаева проиграли на своем поле «Пари НН» со счетом 1:3.   

Отметим, что о потенциальных кандидатах на пост главного тренера грозненцев пока не сообщается.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат
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Комментарии (2)
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CERG
11 Сентября 2022 в 16:16
Главное что живой и богатый))...
ингерман
11 Сентября 2022 в 16:14
ай.. шырокав.. )))
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