«Ахмат» отправил Талалаева в отставку

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Ахмата». Об этом сообщил официальный телеграм-канал грозненского клуба. Отмечается, что готовить команду к предстоящим матчам будет старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев.

49-летний специалист возглавлял клуб с июля 2020 года. На данный момент «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков после девяти матчей. 10 сентября подопечные Талалаева проиграли на своем поле «Пари НН» со счетом 1:3.

Отметим, что о потенциальных кандидатах на пост главного тренера грозненцев пока не сообщается.