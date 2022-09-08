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Михайлов официально перебрался из «Зенита» в «Пари НН»

 
08 Сентября 2022 • 23:39 Комментировать
Ахмат
...
Пари НН
10.09 19:45

Переход 19-летнего полузащитника питерского «Зенита» Ярослава Михайлова в «Пари НН» все-таки состоялся, об этом сообщает официальный сайт нижегородского клуба. Стороны пытались договориться летом, но тогда не срослось.

Однако расставаться полностью с перспективным игроком «Зенит» не захотел - речь идет лишь об аренде футболиста, но при этом «Пари НН» настоял на включении в договор права о выкупе игрока, если он должным образом впишется в игровой рисунок.

В прошлом Михайлов выступал, помимо «Зенита», за немецкий «Шальке», став в его составе победителем Бундеслиги-2 в прошлом сезоне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Михайлов Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Пари НН
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