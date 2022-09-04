Галактионов рассказал, в чём необходимо прибавить «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Факелом» (3:1) в матче 8-го тура РПЛ.

Специалист отметил, что нижегородским футболистам не удалось сразу же включиться в игру, но во втором тайме команда смогла прибавить и показать хорошую игру.

«Безусловно, с первых минут надо верить в себя, надо сразу же начинать играть от себя. Нужно перестраиваться ментально, и мы к этому постепенно идём. Самое главное, что ребята это направление приняли. И вы видите, как болельщики аплодируют команде за тот футбол, который она показывает», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Пари НН».

После восьми проведённых матчей нижегородцы занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков. Свой следующий матч подопечные Галактионова проведут 10 сентября против «Ахмата». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.