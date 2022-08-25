Вратарь «Торпедо» Ботнарь успешно перенёс операцию

Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь успешно перенёс операцию, которая проходила в Риме, сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее сообщалось, что 21-летней голкипер повредил крестообразные связки по ходу матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1). Напомним, что в той встрече футболист был заменён уже на 29-й минуте.

В текущем розыгрыше РПЛ Ботнарь провёл четыре матча, в которых пропустил семь мячей и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Цвета московской команды Ботнарь защищает с февраля 2020 года. Ранее он выступал за московский «Локомотив», воспитанником которого и является.