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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Торпедо» Ботнарь успешно перенёс операцию

 
25 Августа 2022 • 17:22 Комментировать
Торпедо Москва
...
Краснодар
28.08 17:30

Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь успешно перенёс операцию, которая проходила в Риме, сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее сообщалось, что 21-летней голкипер повредил крестообразные связки по ходу матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1). Напомним, что в той встрече футболист был заменён уже на 29-й минуте.

В текущем розыгрыше РПЛ Ботнарь провёл четыре матча, в которых пропустил семь мячей и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Цвета московской команды Ботнарь защищает с февраля 2020 года. Ранее он выступал за московский «Локомотив», воспитанником которого и является.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Виталий Ботнарь
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ТОРПЕДО МОСКВА КРАСНОДАР
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