Сперцян — о 10-м номере: «Конечно, я испытываю давление»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о давлении, которое на себе испытывает из-за игры под 10-м номером на спине.

«Конечно, я испытываю давление от этого, но стараюсь с этим бороться. Работаю над тем, чтобы это не сказывалось на моей игре. Самое главное — чтобы команда побеждала», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 21 августа в матче 6-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл на своём поле «Оренбург» (2:0). Сам Сперцян отметился результативной передачей в этой встрече. Всего на счетё 22-летнего полузащитника четыре гола и две передачи в шести играх текущего розыгрыша РПЛ.