Жигулёв оценил шансы Сперцяна стать лучшим бомбардиром РПЛ

Экс-футболист «Краснодара» Илья Жигулёв, который продолжит карьеру в «Пари НН», считает, что нападающий «быков» Эдуард Сперцян имеет хорошие шансы выиграть бомбардирскую гонку в Премьер-лиге.

«Эдик способен бороться за звание лучшего бомбардира. Будет тяжело, там есть Промес. Есть и другие игроки. Но у Эдика есть все шансы, чтобы много забивать», - цитирует Илью Metaratings.ru.

В семи турах Российской премьер-лиги 22-летний Сперцян записал на свой счет шесть забитых мячей (три – с пенальти) и две голевые передачи.

В последнем матче «Краснодар» разгромно переиграл столичное «Торпедо» со счетом 4:1.