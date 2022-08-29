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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жигулёв оценил шансы Сперцяна стать лучшим бомбардиром РПЛ

 
29 Августа 2022 • 06:24 Комментировать
Торпедо Москва
1:4
Краснодар
окончен

Экс-футболист «Краснодара» Илья Жигулёв, который продолжит карьеру в «Пари НН», считает, что нападающий «быков» Эдуард Сперцян имеет хорошие шансы выиграть бомбардирскую гонку в Премьер-лиге.

«Эдик способен бороться за звание лучшего бомбардира. Будет тяжело, там есть Промес. Есть и другие игроки. Но у Эдика есть все шансы, чтобы много забивать», - цитирует Илью Metaratings.ru.

В семи турах Российской премьер-лиги 22-летний Сперцян записал на свой счет шесть забитых мячей (три – с пенальти) и две голевые передачи.

В последнем матче «Краснодар» разгромно переиграл столичное «Торпедо» со счетом 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Илья Жигулёв Эдуард Сперцян
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