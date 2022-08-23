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«Торпедо» покинули ещё двое тренеров

 
23 Августа 2022 • 21:44 Комментировать
Торпедо Москва
...
Краснодар
28.08 17:30

Перемены в руководящем составе московского «Торпедо» продолжаются по принципу домино - отставка Александра Бородина повлекла за собой цепную реакцию.

Сегодня стало известно, что клуб покинули еще двое представителей тренерского штаба - Андрей Каряка и Валерий Шереметов. Сообщение о прекращении сотрудничества с ними появилось в телеграм-канале клуба.

- Мы благодарим Андрея Константиновича и Валерия Николаевича за квалифицированную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере, - сообщила пресс-служба клуба.

После шести туров чемпионата российской Премьер-лиги «Торпедо» опустилось на последнее место в турнирной таблице с одним очков.

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Торпедо Москва
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ТОРПЕДО МОСКВА КРАСНОДАР
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