«Торпедо» покинули ещё двое тренеров

Перемены в руководящем составе московского «Торпедо» продолжаются по принципу домино - отставка Александра Бородина повлекла за собой цепную реакцию.

Сегодня стало известно, что клуб покинули еще двое представителей тренерского штаба - Андрей Каряка и Валерий Шереметов. Сообщение о прекращении сотрудничества с ними появилось в телеграм-канале клуба.

- Мы благодарим Андрея Константиновича и Валерия Николаевича за квалифицированную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере, - сообщила пресс-служба клуба.

После шести туров чемпионата российской Премьер-лиги «Торпедо» опустилось на последнее место в турнирной таблице с одним очков.