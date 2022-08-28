Савичев: «Парни почувствовали, что можно играть с «Зенитом»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Что дал команде предыдущий матч против «Зенита», где долгое время удавалось такого соперника сдерживать?

- Сегодня посмотрим. Парни почувствовали, что можно играть с «Зенитом», но на сегодняшний день, это, конечно, тяжело. Сегодня у нас серьезный соперник. Для нас вообще сейчас все игры серьезные. Недельный цикл прошел, готовились нормально. Хотим сегодня, это главное в нашей ситуации, набрать очки.

- Планируются ли трансферы в «Торпедо» в ближайшее время? На какие позиции игроки наиболее актуальны?

- Это вся центральная ось, центральный защитник, центральный полузащитник и нападающий.

- Некоторые соперники оступаются, не набирают очков по ходу седьмого тура. Обращаете ли вы внимание на результаты конкурентов в такой ситуации?

- Да нет, у нас своя задача - исправить ситуацию, в которую мы попали.