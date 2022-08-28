Сперцян оформил дубль в ворота «Торпедо», шикарно исполнив штрафной удар

«Краснодар» сделал весомую заявку на победу в выездном матче седьмого тура Премьер-лиги против «Торпедо». На 44-й минуте Эдуард Сперцян пробивал штрафной удар, поднял мяч над стенкой и направил его точно в девятку ворот Егора Бабурина. Счёт стал 2:0.

На 31-й минуте всё тот Сперцян отличился уже с игры, с линии штрафной поразив цель. Команда из Краснодара выходит на третье место онлайн-таблицы с отставанием в три очка от лидирующего «Зенита». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.