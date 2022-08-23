Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов не верит в то, что китайцы купят «Торпедо»

 
23 Августа 2022 • 23:47 Комментировать
Торпедо Москва
...
Краснодар
28.08 17:30

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Тарханов считает, что слухи о возможной сделке по приобретению клуба неким китайским банком не приведут к реальной продаже. Он прокомментировал ситуацию:

- Я думаю, что китайцы в данный моменты очень мало знают о «Торпедо», поскольку клуб давно не был В РПЛ, а за ФНЛ вряд ли кто-то пристально следит. Хотя, может быть, у какого-то китайского банка есть интерес сделать бизнес в России. Поэтому всё может быть. Но, честно говоря, я мало в это верю, - заявил Тарханов, слова которого цитирует Rusfootball.info.

После шести туров чемпионата российской Премьер-лиги «Торпедо» опустилось на последнее место в турнирной таблице с одним очком. В следующем, седьмом туре чемпионата московский клуб примет дома гостей из «Краснодара».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
23 Августа
23:56 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ахмата» раскритиковал ФИФА и УЕФА за позицию по крымским клубам
23:47 · Россия. Премьер-лига
Тарханов не верит в то, что китайцы купят «Торпедо»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Слухи об интересе «Галатасарая» к Шамару Николсону не подтвердились эксклюзив
22:35 · Кубок России
В «Спартаке» удовлетворены результатами жеребьёвки группового раунда Фонбет Кубка России
22:21 · Россия. Премьер-лига
Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила обоснованность жалобы «Ахмата» на неназначенный пенальти в матче с ЦСКА
22:14 · Кубок России
РФС опубликовал календарь группового этапа Фонбет Кубка России 2022/2023
21:50 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает обоснованными частые жалобы «Спартака» на действия судей
21:44 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» покинули ещё двое тренеров
21:26 · Россия. Премьер-лига
Аршавин приветствует переход Шахтдинова
20:58 · Россия. Премьер-лига
Поклонник «Спартака» подарил Промесу необычный подарок - портрет из бисера
20:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Карзева заявил, что игрок покидает «Динамо» эксклюзив
20:32 · Россия. Премьер-лига
«Я люблю «Спартак» - Кавенаги тепло отозвался о Федуне
19:41 · Россия. Премьер-лига
​Ари: Если новое руководство «Спартака» захочет, они могут позвать нас с Дзюбой 1
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Карпин заявил, что не таит обид на Федуна
19:06 · Россия. Премьер-лига
​Карпин приуменьшил фигуру Федуна в российском футболе 3
Все новости
Рекомендуем