Тарханов не верит в то, что китайцы купят «Торпедо»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Тарханов считает, что слухи о возможной сделке по приобретению клуба неким китайским банком не приведут к реальной продаже. Он прокомментировал ситуацию:

- Я думаю, что китайцы в данный моменты очень мало знают о «Торпедо», поскольку клуб давно не был В РПЛ, а за ФНЛ вряд ли кто-то пристально следит. Хотя, может быть, у какого-то китайского банка есть интерес сделать бизнес в России. Поэтому всё может быть. Но, честно говоря, я мало в это верю, - заявил Тарханов, слова которого цитирует Rusfootball.info.

После шести туров чемпионата российской Премьер-лиги «Торпедо» опустилось на последнее место в турнирной таблице с одним очком. В следующем, седьмом туре чемпионата московский клуб примет дома гостей из «Краснодара».