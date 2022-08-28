«Краснодар» всё же повёл в матче с «Торпедо»

«Краснодар» выглядит получше «Торпедо» в матче седьмого тура Премьер-лиги, и на 31-й минуте «быки» воплотили в гол свой перевес над аутсайдером турнира. Эдуард Сперцян получил мяч у штрафной площади, укрыл его от противника и перебросил голкипера.

Ранее Джон Кордоба не реализовал выход один на один с голкипером, а Олакунле Олусегун направил мяч в штангу.

В случае победы «Краснодар» с 14 очками может выйти на третье место. «Торпедо» остается в конце таблицы с одним набранным очком. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.