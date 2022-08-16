​Вратарь «Торпедо» Ботнарь повредил «кресты» и будет прооперирован

Пресс-служба «Торпедо» обнародовала информацию об итогах обследования, которое прошёл вратарь Виталий Ботнарь.

Напомним, что в последней игре РПЛ против «Оренбурга» Ботнарь получил травму и был заменён на исходе получаса игрового времени.

У Ботнаря было диагностировано повреждение передней крестообразной связки левого колена. 21-летнему голкиперу понадобится хирургическое вмешательство. В настоящий момент медики из «Торпедо» консультируются с представителями одной из европейских клиники по поводу даты операции.

В 4 матчах текущего чемпионата России Виталий Ботнарь пропустил 7 голов.