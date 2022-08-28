Савичев прокомментировал очередное поражение «Торпедо»

В седьмом матче российского чемпионата Премьер-лиги московское «Торпедо» вновь оказалось не у дел, проиграв с крупным счетом «Краснодару» - 1:4. Николай Савичев, главный тренер московского клуба, поделился своим мнением об итогах игры. Он считает, что все было потеряно еще в первом тайме.

- Первый тайм, можно сказать, провалили. Присутствовала какая‑то скованность, боязнь совершить ошибку. Никак мы не можем добиться. Нельзя выходить на матч в проигрыше. Можно было вернуться в игру, если бы забили мяч на 44-й минуте. Он придал бы нам сил и уверенности, - заявил Савичев в эфире телеканала Матч Премьер.

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» примет дома «Ростов».