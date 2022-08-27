Тихонов: «Торпедо» нужны очки, и они пойдут вперёд»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 7-го тура между «Краснодаром» и «Торпедо».

По мнению Тихонова, в этой встрече московская команда не сможет обороняться всем составом, как это было в матче 6-го тура против «Зенита» (0:2), и будет вынуждена больше атаковать.

«Торпедо» нужны очки, и они пойдут вперёд. «Краснодар» быстр и эффективен в атаке, поэтому я думаю, что «южане» должны победить», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Торпедо» — «Краснодар» состоится 28 августа. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.