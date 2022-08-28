Сторожук: «Сейчас немного сбалансировали состав, люди более-менее сыгрываются»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- У вас приятная серия из трёх сухих матчей. Получится ли сегодня продлить эту серию? Обращаете ли на это внимание?

- Хороший вопрос. Непросто к этому результату было идти. Были травмы, были такие ротации за день матча. Сейчас немного сбалансировали состав. Люди более-менее сыгрываются. Та линия, которая отвечает за это, наверное, больше всех претерпевала ротацию. Сложно говорить, что сегодня произойдет. Конечно, мы хотим выигрывать, хотим не пропускать. Но футбол тем и прекрасен, что не знаешь, чего ждать.