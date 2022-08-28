Сторожук: «Заслужили победу»

В седьмом матче российского чемпионата Премьер-лиги московское «Торпедо» вновь оказалось не у дел, проиграв с крупным счетом «Краснодару» - 1:4. В стане «быков» довольны итогами матча, в котором им удалось добиться второй крупной победы в сезоне после того, как в четвертом туре был разгромлен «Локомотив» со счетом 3:0. Своими впечатлениями поделился главный тренер команды Александр Сторожук.

- Могли, наверное, более уверенно уходить на перерыв. Как всегда бывает, сами себе устроили проблему на последней минуте. Наверное, могли вернуть соперника в игру, с хорошим настроением ему выходить на второй тайм. Слава богу, этого не произошло. Думаю, мы заслуженно сегодня победили, - поведал в эфире телеканала Матч Премьер Сторожук.

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» примет дома «Сочи».