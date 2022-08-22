Наставник «Краснодара» Сторожук высказался о возможном уходе Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о будущем нападающего команды Джона Кордобы.

Ранее сообщалось, что колумбийский форвард может продолжить карьеру в немецком «Хоффенхайме».

По словам специалиста, клуб не хочет расставаться с Кордобой, который защищает цвета «Краснодара» с лета прошлого года.

«Думаю, клуб делает всё возможное, и мы со стороны тренерского штаба заинтересованы в нём», — приводит слова Сторожука «РБ Спорт».

Всего в составе «быков» 29-летний нападающий провёл 20 матчей, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 15 миллионов евро.