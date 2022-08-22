Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник «Краснодара» Сторожук высказался о возможном уходе Кордобы

 
22 Августа 2022 • 14:42 Комментировать
Торпедо Москва
...
Краснодар
28.08 17:30

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о будущем нападающего команды Джона Кордобы.

Ранее сообщалось, что колумбийский форвард может продолжить карьеру в немецком «Хоффенхайме».

По словам специалиста, клуб не хочет расставаться с Кордобой, который защищает цвета «Краснодара» с лета прошлого года.

«Думаю, клуб делает всё возможное, и мы со стороны тренерского штаба заинтересованы в нём», — приводит слова Сторожука «РБ Спорт».

Всего в составе «быков» 29-летний нападающий провёл 20 матчей, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба Трансферы футбола - лето 2022 Александр Сторожук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Зенита»: «Всегда ждём Федуна с его спутницей»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Надо быть сумасшедшим, чтобы убрать Абаскаля»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Нам будет не хватать Федуна»
15:33 · Россия. Премьер-лига
​За 18 лет при Федуне «Спартак» завоевал три трофея 1
15:33 · Россия. Премьер-лига
Гинер высказался об уходе Федуна с поста президента «Спартака»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Терюшков отреагировал на уход Федуна и Салиховой из «Спартака»
15:17 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» поздравил Дзюбу с днём рождения
15:12 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Не знаю, кто мог бы стать президентом «Спартака»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Тихонов прокомментировал уход Федуна из «Спартака»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Цорн прояснил ситуацию с капитанами в «Локомотиве»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: Многие будут вспоминать Федуна как хорошего человека
14:42 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Краснодара» Сторожук высказался о возможном уходе Кордобы
14:39 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков вспомнил, как Федун пил самогон после чемпионства
14:36 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Уход Федуна — это большая потеря для «Спартака»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Зарема Салихова прокомментировала слухи об их отъезде с Федуном в Монако 2
Все новости
Рекомендуем