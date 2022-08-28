Третий разгром за день: «Краснодар» забил все пять голов, но победил «Торпедо» не всухую

«Торпедо» принимало «Краснодар» в рамках 7-го тура чемпионата России.
|31'Сперцян Эдуард (0:1)
|44'Сперцян Эдуард (0:2)
|54'Кордоба Джон (0:3)
|(1:3) Кривцов Никита59'
|90'Баньяц Михайло (1:4)
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Пока что самый беспросветный аутсайдер РПЛ принимал на своём поле (а точнее, на «Арене Химки») гостей с юга России. Игра «Торпедо» совсем не впечатляет, смена Бородюка на Савичева вряд ли поможет в краткосрочной перспективе, а отсутствие по-настоящему домашнего стадиона тоже давит на «автозаводцев». Конечно, перспективы «Краснодара», трижды победившего за четыре последних тура, просматривались куда очевиднее.
У «быков» с первых минут появились все лидеры атаки: Сперцян, Ионов, Кордоба, Олусегун. Оборону цементировали (если можно так сказать про низ) Рамирес, Черников и Кайо. Состав «Торпедо» на бумаге козырял только фамилией Лебеденко, однако один Игоря не смог изменить плачевное положение хозяев. Без видимых проблем «Краснодар» подтвердил статус фаворита и с первых минут повёл игру.
Алексей Ионов с фланга совершил классное соло, обыграл даже вратаря, но не смог отличиться ударом в пустой створ – защитник вынес. Затем Кордоба вышел на рандеву с Бабуриным, а пробил слабо, и Егор справился. Бил по воротам и Кайо, подключившийся на угловой удар – опять потащил голкипер «Торпедо». Такое давление не могло остаться незамеченным. В конце первого тайма «Краснодар» дожал соперника.
Спокойно уйти на перерыв гостям позволил Сперцян, оформивший дубль. На первый гол Эдуарду сбросил мяч Кордоба, а полузащитник сместился от опекуна и мощно пробил – 0:1. А второй мяч Сперцян положил со стандарта. В блестящем стиле реализовал штрафной удар за снос всё того же Кордобы, метров с 20 закрутив точно в «девять» - 0:2. Вопросы по исходу матча (если они были, отпали в тот же момент.
Правда, москвичи могли в игру вернуться. Лаптев замыкал прострел на дальней штанге и обязан был забивать, но вместо пустого угла попал в Бородина. А мощный выстрел капитана «Торпедо» Артёма Самсонова в перекладину перевёл Матвей Сафонов, опять не позволив хозяевам поверить в себя. И потом Кордоба окончательно добил «Торпедо»: Джон замкнул шикарный кросс Рамиреса, просто вколотив мяч в сетку на дальней штанге – 0:3.
Избежать разгрома хозяевам помог игрок «Краснодара». Даже два игрока. Рейхмен пробил со стандарта, мяч попал в плечо Олусегуну, потом задел Кривцова и оказался в сетке за спиной Сафонова – 1:3. А в самой концовке матча гости вернули на табло разгромный счёт, который сегодня сопутствует всем матчам РПЛ. На 90-й минуте Ильзату Ахметову удался бильярдный удар с полукруга штрафной площади, мяч врезался в штангу и оказался в сетке – 1:4.
Интересный и событийный матч выдали «Краснодар» с «Торпедо». Встреча завершилась ожидаемой победой гостей, а у «автозаводцев» пока не прослеживается положительная динамика в игре. Из подвала турнирной таблицы сложно будет выбраться.
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