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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Третий разгром за день: «Краснодар» забил все пять голов, но победил «Торпедо» не всухую

 
28 Августа 2022 • 19:25 Комментировать
Торпедо Москва
1:4
Краснодар
окончен

«Торпедо» принимало «Краснодар» в рамках 7-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Торпедо Москва1:4Краснодар
  31'Сперцян Эдуард (0:1)
  44'Сперцян Эдуард (0:2)
  54'Кордоба Джон (0:3)
(1:3) Кривцов Никита59'  
  90'Баньяц Михайло (1:4)
Бабурин ЕгорКожемякин ОлегНетфуллин РавильПрошкин Егор 70' (Турищев Максим ( 70') Смольников ИгорьСамсонов Артём ВладимировичПомерко Алексей  42' 46' (Рейхмен Богдан ( 46') Енин ИванЛебеденко ИгорьЭркинов Хожимат 70' (Рязанцев Александр ( 70') Лаптев Денис 46' (Караев Давид ( 46')
Запасные: Темников ИванСултонов МухаммадЦаллагов ДзамболатЕвдокимов АндрейГлойдман НикитаДовбня АлександрКалмыков АмурСимонян Артём
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичКайо Силва  75'Бородин Сергей Алексеевич  65'Рамирес Кристиан 81' (Литвинов Вячеслав ( 81') Черников АлександрИонов Алексей 73' (Самко Владислав ( 73') Кривцов НикитаСперцян Эдуард 72' (Баньяц Михайло ( 72') Олусегун Олакунле 86' (Ахметов Ильзат ( 86') Кордоба Джон 81' (Манелов Ираклий ( 81')
Запасные: Исаенко ОлегЯкимов ВячеславАгкацев СтаниславСорокин Егор
28 августа. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).

Видео

Выход один на один Кордобы (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Выход один на один Кордобы (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Олусегун попадает в каркас ворот (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Олусегун попадает в каркас ворот (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Эдуарда Сперцяна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Эдуарда Сперцяна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Эдуарда Сперцяна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Эдуарда Сперцяна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Лаптев не забивает из убойной позиции (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Лаптев не забивает из убойной позиции (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Мяч попадает в перекладину после удара Самсонова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Мяч попадает в перекладину после удара Самсонова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:3. Гол Джона Кордобы (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:3. Гол Джона Кордобы (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:3. Гол Никиты Кривцова в свои ворота (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:3. Гол Никиты Кривцова в свои ворота (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:4. Гол Ильзата Ахметова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:4. Гол Ильзата Ахметова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Пока что самый беспросветный аутсайдер РПЛ принимал на своём поле (а точнее, на «Арене Химки») гостей с юга России. Игра «Торпедо» совсем не впечатляет, смена Бородюка на Савичева вряд ли поможет в краткосрочной перспективе, а отсутствие по-настоящему домашнего стадиона тоже давит на «автозаводцев». Конечно, перспективы «Краснодара», трижды победившего за четыре последних тура, просматривались куда очевиднее.

У «быков» с первых минут появились все лидеры атаки: Сперцян, Ионов, Кордоба, Олусегун. Оборону цементировали (если можно так сказать про низ) Рамирес, Черников и Кайо. Состав «Торпедо» на бумаге козырял только фамилией Лебеденко, однако один Игоря не смог изменить плачевное положение хозяев. Без видимых проблем «Краснодар» подтвердил статус фаворита и с первых минут повёл игру.

Алексей Ионов с фланга совершил классное соло, обыграл даже вратаря, но не смог отличиться ударом в пустой створ – защитник вынес. Затем Кордоба вышел на рандеву с Бабуриным, а пробил слабо, и Егор справился. Бил по воротам и Кайо, подключившийся на угловой удар – опять потащил голкипер «Торпедо». Такое давление не могло остаться незамеченным. В конце первого тайма «Краснодар» дожал соперника.

Спокойно уйти на перерыв гостям позволил Сперцян, оформивший дубль. На первый гол Эдуарду сбросил мяч Кордоба, а полузащитник сместился от опекуна и мощно пробил – 0:1. А второй мяч Сперцян положил со стандарта. В блестящем стиле реализовал штрафной удар за снос всё того же Кордобы, метров с 20 закрутив точно в «девять» - 0:2. Вопросы по исходу матча (если они были, отпали в тот же момент.

Правда, москвичи могли в игру вернуться. Лаптев замыкал прострел на дальней штанге и обязан был забивать, но вместо пустого угла попал в Бородина. А мощный выстрел капитана «Торпедо» Артёма Самсонова в перекладину перевёл Матвей Сафонов, опять не позволив хозяевам поверить в себя. И потом Кордоба окончательно добил «Торпедо»: Джон замкнул шикарный кросс Рамиреса, просто вколотив мяч в сетку на дальней штанге – 0:3.

Избежать разгрома хозяевам помог игрок «Краснодара». Даже два игрока. Рейхмен пробил со стандарта, мяч попал в плечо Олусегуну, потом задел Кривцова и оказался в сетке за спиной Сафонова – 1:3. А в самой концовке матча гости вернули на табло разгромный счёт, который сегодня сопутствует всем матчам РПЛ. На 90-й минуте Ильзату Ахметову удался бильярдный удар с полукруга штрафной площади, мяч врезался в штангу и оказался в сетке – 1:4.

Интересный и событийный матч выдали «Краснодар» с «Торпедо». Встреча завершилась ожидаемой победой гостей, а у «автозаводцев» пока не прослеживается положительная динамика в игре. Из подвала турнирной таблицы сложно будет выбраться.

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Торпедо Москва Краснодар
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окончен Локомотив Москва 5:1 Оренбург 1.83 3.75 4.20
окончен Торпедо Москва 1:4 Краснодар
Идет 21 минута Ростов 0:0 ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
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