Третий разгром за день: «Краснодар» забил все пять голов, но победил «Торпедо» не всухую

«Торпедо» принимало «Краснодар» в рамках 7-го тура чемпионата России.

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Выход один на один Кордобы (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Олусегун попадает в каркас ворот (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:1. Гол Эдуарда Сперцяна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:2. Гол Эдуарда Сперцяна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Лаптев не забивает из убойной позиции (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Мяч попадает в перекладину после удара Самсонова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:3. Гол Джона Кордобы (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:3. Гол Никиты Кривцова в свои ворота (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:4. Гол Ильзата Ахметова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Пока что самый беспросветный аутсайдер РПЛ принимал на своём поле (а точнее, на «Арене Химки») гостей с юга России. Игра «Торпедо» совсем не впечатляет, смена Бородюка на Савичева вряд ли поможет в краткосрочной перспективе, а отсутствие по-настоящему домашнего стадиона тоже давит на «автозаводцев». Конечно, перспективы «Краснодара», трижды победившего за четыре последних тура, просматривались куда очевиднее.

У «быков» с первых минут появились все лидеры атаки: Сперцян, Ионов, Кордоба, Олусегун. Оборону цементировали (если можно так сказать про низ) Рамирес, Черников и Кайо. Состав «Торпедо» на бумаге козырял только фамилией Лебеденко, однако один Игоря не смог изменить плачевное положение хозяев. Без видимых проблем «Краснодар» подтвердил статус фаворита и с первых минут повёл игру.

Алексей Ионов с фланга совершил классное соло, обыграл даже вратаря, но не смог отличиться ударом в пустой створ – защитник вынес. Затем Кордоба вышел на рандеву с Бабуриным, а пробил слабо, и Егор справился. Бил по воротам и Кайо, подключившийся на угловой удар – опять потащил голкипер «Торпедо». Такое давление не могло остаться незамеченным. В конце первого тайма «Краснодар» дожал соперника.

Спокойно уйти на перерыв гостям позволил Сперцян, оформивший дубль. На первый гол Эдуарду сбросил мяч Кордоба, а полузащитник сместился от опекуна и мощно пробил – 0:1. А второй мяч Сперцян положил со стандарта. В блестящем стиле реализовал штрафной удар за снос всё того же Кордобы, метров с 20 закрутив точно в «девять» - 0:2. Вопросы по исходу матча (если они были, отпали в тот же момент.

Правда, москвичи могли в игру вернуться. Лаптев замыкал прострел на дальней штанге и обязан был забивать, но вместо пустого угла попал в Бородина. А мощный выстрел капитана «Торпедо» Артёма Самсонова в перекладину перевёл Матвей Сафонов, опять не позволив хозяевам поверить в себя. И потом Кордоба окончательно добил «Торпедо»: Джон замкнул шикарный кросс Рамиреса, просто вколотив мяч в сетку на дальней штанге – 0:3.

Избежать разгрома хозяевам помог игрок «Краснодара». Даже два игрока. Рейхмен пробил со стандарта, мяч попал в плечо Олусегуну, потом задел Кривцова и оказался в сетке за спиной Сафонова – 1:3. А в самой концовке матча гости вернули на табло разгромный счёт, который сегодня сопутствует всем матчам РПЛ. На 90-й минуте Ильзату Ахметову удался бильярдный удар с полукруга штрафной площади, мяч врезался в штангу и оказался в сетке – 1:4.

Интересный и событийный матч выдали «Краснодар» с «Торпедо». Встреча завершилась ожидаемой победой гостей, а у «автозаводцев» пока не прослеживается положительная динамика в игре. Из подвала турнирной таблицы сложно будет выбраться.