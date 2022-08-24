Геркус: «Торпедо» - «трушный» бренд, за него должны болеть миллионы»

И. о. президента московского «Торпедо» Илья Геркус высказался о своем нынешнем клубе.

«Торпедо» очень мощный и «трушный» бренд. Клуб московских рабочих. За «Торпедо» должны болеть миллионы. И у него точно есть будущее», - передаю слова Геркуса «РИА Новости».

По итогам шести туров Российской премьер-лиги московский коллектив набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

Следующий поединок «автозаводцы» проведут против «Краснодара» на своем поле. Матч состоится в воскресенье, 28 августа. Начало запланировано в 17:30 по московскому времени.