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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус: «Торпедо» — очень трушный бренд»

 
24 Августа 2022 • 11:55 Комментировать
Торпедо Москва
...
Краснодар
28.08 17:30

Исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о работе в московском клубе.

Геркус считает, что «Торпедо» — это очень мощный бренд, который необходимо развивать в среде нынешнего поколения.

«Торпедо» — очень мощный, традиционный, очень подлинный или, как сейчас говорят, трушный бренд. Клуб московских рабочих. «Автозаводцы» — это круто звучит», — приводит слова Геркуса РИА «Новости Спорт».

Напомним, что 18 августа нынешнего года Геркус занял должность исполняющего обязанности президента «Торпедо». Также он известен по своей работе в московском «Локомотиве».

После шесть туров текущего розыгрыша РПЛ московская команда занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч торпедовцы проведут 28 августа против «Краснодара». Начало — в 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Геркус
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ТОРПЕДО МОСКВА КРАСНОДАР
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