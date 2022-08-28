​Геркус уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ

После семи туров «Торпедо» располагается в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда в прошедших играх смогла положить в свою копилку всего лишь один зачётный балл.

Илья Геркус, который в настоящий момент исполняет обязанности президента «Торпедо», дал комментарий по поводу перспектив команды.

«У меня есть уверенность в том, что «Торпедо» не вылетит в этом сезоне. Ситуация улучшается. Мы не отбивались всю игру сегодня», - высказался Геркус после поражения «Торпедо» от «Краснодара» с результатом 1:4. Слова функционера приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Геркус отметил, что «Торпедо» ещё будет усиливать свой состав, пока открыто трансферное окно.

Следующим соперником «Торпедо» в Российской премьер-лиге будет «Ростов». Команды сыграют в понедельник, 5 сентября.