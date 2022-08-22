Сторожук — о Сулейманове: «Мы никогда не говорили, что он нам не подходит»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался об уходе из команды нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.

Напомним, 17 августа Сулейманов перешёл в израильский клуб «Хапоэль» из Беэр-Шева на правах годичной аренды.

По мнению специалиста, форварду не хватило терпения для борьбы за место в стартовом составе «быков».

«Наверное, он хотел получать больше времени, как и любой игрок. Быть в основном составе. Но не так много времени прошло, чтобы сказать, что он не доказал или был слабее ребят, которые выходили в старте. Мы никогда не говорили, что он нам не подходит», — приводит слова Сторожука Metaratings.

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Краснодар» четыре матча, лишь в одном из них выйдя в стартовом составе своей команды. За отведённое ему игровое время 22-летний футболист результативными действиями отметиться не сумел.