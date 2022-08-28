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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» и «Торпедо» забили по голу в начале второго тайма

 
28 Августа 2022 • 18:52 Комментировать
Торпедо Москва
1:4
Краснодар
окончен

Как и в других воскресных матчах седьмого тура Премьер-лиги противостояние «Торпедо» и «Краснодара» может закончиться разгромом. В конце первого тайма Давид Сперцян оформил дубль с игры и со штрафного, а в самом начале второй части поединка Кристиан Рамирес навесил с левого угла штрафной, и у дальней штанги Джон Кордоба забил мяч, пробив головой в падении. Счёт стал 3:0. «Автозаводцы» быстро отыграли один гол. Мяч от Никиты Кривцова перелетел голкипера - 3:1.

«Торпедо» может проиграть в шестой раз в сезоне, а «быки» в онлайн-таблице выходят на третье место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Краснодар Джон Кордоба
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окончен Локомотив Москва 5:1 Оренбург 1.83 3.75 4.20
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Идет 18 минута Ростов 0:0 ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
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