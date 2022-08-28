«Краснодар» и «Торпедо» забили по голу в начале второго тайма

Как и в других воскресных матчах седьмого тура Премьер-лиги противостояние «Торпедо» и «Краснодара» может закончиться разгромом. В конце первого тайма Давид Сперцян оформил дубль с игры и со штрафного, а в самом начале второй части поединка Кристиан Рамирес навесил с левого угла штрафной, и у дальней штанги Джон Кордоба забил мяч, пробив головой в падении. Счёт стал 3:0. «Автозаводцы» быстро отыграли один гол. Мяч от Никиты Кривцова перелетел голкипера - 3:1.

«Торпедо» может проиграть в шестой раз в сезоне, а «быки» в онлайн-таблице выходят на третье место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.