Геркус: «Наша игра уже улучшается»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Торпедо» вновь оказалось не у дел, проиграв с крупным счетом «Краснодару» - 1:4. Тем не менее, исполняющий обязанности президента автозаводцев Илья Геркус настроен оптимистично. По его мнению, «Торпедо» демонстрирует признаки прогресса, которые вскоре станут более заметными.

- Наша игра уже улучшается. Наверное, вам это не очевидно, но это так. У меня есть оптимизм. Улучшения уже есть, они не значительные, но они есть, - цитирует Геркуса «Спорт-экспресс».

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» примет дома «Ростов».