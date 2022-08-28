Тукманов считает, что «Торпедо» стало играть лучше

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Торпедо» вновь оказалось не у дел, проиграв с крупным счетом «Краснодару» - 1:4. Тем не менее, бывший президент автозаводцев Александр Тукманов пытается смотреть на полную часть стакана. Он заявил, что «Торпедо» играет лучше, чем в предыдущих матчах.

- На мой взгляд, «Торпедо», несмотря на поражение, все-таки стало лучше играть. Но, с другой стороны, то, что они проиграли, наверное, закономерно. Организация игры, класс футболистов и настрой игроков у «Краснодара» были выше. Поэтому «Торпедо» уступило, - цитирует Тукманова Rusfootball.info.

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» примет дома «Ростов».