Кордоба прокомментировал свой возможный уход из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём возможном уходе из российского клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к 29-летнему колумбийцу проявляет немецкий «Хоффенхайм».

«На данный момент я — футболист «Краснодара», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

Действующий контракт форварда с «быками» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Кордобу в 15 миллионов евро.

Напомним колумбиец перешёл в «Краснодар» летом 2021 года из «Кёльна» за 20 миллионов евро. Всего в составе «быков» футболист провёл 20 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.