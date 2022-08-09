Иванов прокомментировал возможное назначение Юрана в «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарии по поводу возможного назначения на вакантную должность главного тренера Сергея Юрана, который вчера покинул подмосковные «Химки».

«Я знаю это, ну вот покинул Юран «Химки», ну и покинул. Когда мы решим по тренеру, всё и объявим», – сказал Иванов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что «Урал» остался без тренера после отставки Игоря Шалимова. На ближайший тур Российской премьер-лиги против воронежского «Факела» екатеринбургский клуб выйдет под руководством Евгения Аверьянова, который будет исполнять обязанности главного тренера.

После 4 туров РПЛ «Урал» идёт на дне турнирной таблицы без единого очка.