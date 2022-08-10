Григорий Иванов: Со многими тренерами ведём переговоры

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с поиском нового главного тренера.

«Что касается нового тренера, нашу команду готовит к следующей игре Евгений Аверьянов. Дальше будет видно», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Президент клуба рассказал, что беседы идут с многими тренерами, но пока никакое решение еще не было принято.

Напомним, «Урал» уволил с поста главного тренера команды Игоря Шалимова. Ранее сообщалось, что екатеринбургский клуб договорился с бывшим наставником «Алании «Спартаком Гогниевым.

«Урал» проиграл все четыре матча на старте сезона РПЛ и находится на последнем месте (16) в турнирной таблице.