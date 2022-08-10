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Дзагоев отказал «Уралу»

10 Августа 2022 • 17:37 Комментировать
Факел
...
Урал
12.08 19:30

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев мог перейти в «Урал».

По сведениям «Матч ТВ», стороны вели переговоры, но не смогли договориться в финансовом плане. Отмечается, что руководство екатеринбургского клуба предлагало многомиллионный трудовой договор футболисту, но игрок ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Дзагоев ищет варианты продолжения карьеры в Европе, в том числе в Турции и Венгрии, но пока клубы не проявили заинтересованность в полузащитнике.   

Напомним, 32-летний игрок покинул ЦСКА свободным агентом после окончания прошлого сезона, он выступал за московскую команду с 2008 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Алан Дзагоев Трансферы футбола - лето 2022
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ФАКЕЛ УРАЛ
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