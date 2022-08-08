«Урал» назначил временного тренера

В понедельник «Урал» попрощался с Игорем Шалимовым – тренер ушёл в отставку после провального старта команды в чемпионате. Исполнять обязанности рулевого «шмелей» в ближайшее время будет Евгений Аверьянов. Об этом сообщается на страницах официального сайта клуба из Екатеринбурга.

Аверьянов уже приступил к работе и готовит «Урал» к матчу против «Факела», который пройдёт в пятницу, 12 августа.

Евгений Аверьянов работал в «Урале» тренером с 2009 года. Он был членов штабов многих специалистов, в том числе во второй команде.

«Урал» замыкает турнирную таблицу РПЛ, проиграв все четыре прошедших матча.