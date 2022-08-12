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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

И.о. наставника «Урала» Аверьянов: «Бикфалви - наш капитан, наш вождь»

12 Августа 2022 • 19:18 Комментировать
Факел
0:0
Урал
1-й тайм

И.о. главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Вы с Олегом Василенко прекрасно знакомы, работали с ним в «Урале» в 2013 году, в тренерском штабе. Он сильно изменился как тренер и специалист?

- Вы правы, мы работали как раз в дебютном сезоне «Урала» в Премьер-лиге. Мне сложно сказать. Изменился как человек? Нет, не изменился. Мы вот так же друг друга обняли, поговорили по душам, у нас хорошие прекрасные отношения. А как тренер? Я думаю, что он вырос, и это доказывает, что его команда вышла в Премьер-лигу и показывает очень хороший агрессивный футбол.

- У «Урала» меняется состав на эту игру, появляется Бикфалви с первых минут. Я так понимаю, что вы возвращаетесь к схеме с четырьмя защитниками?

- К схеме? С четырьмя защитниками. Эрик возвращается, он наш капитан, наш вождь, который ведет за собой команду. Поэтому когда он жив-здоров, он всегда на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Эрик Бикфалви Евгений Аверьянов
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ФАКЕЛ УРАЛ
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