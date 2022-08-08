Сёмин – об отставке Шалимова: «Он сделал всё правильно»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал отставку Юрия Шалимова с поста главного тренера «Урала». Напомним, что клуб из Екатеринбурга начал сезон с 4 подряд поражений, вследствие чего находится на дне таблицы Российской премьер-лиги.

«Как это подобает серьезным, хорошим специалистам, он сделал все правильно. Они не ждут, когда их уволят, а сами признают свои ошибки», – сказал Сёмин в беседе с «РБК Спорт».

Шалимов в своём единственном сезоне помог «Уралу» финишировать в безопасной зоне и избежать вылета в Первую лигу. Следующий матч «шмелей» в РПЛ пройдёт в пятницу 12 августа на выезде против воронежского «Факела».