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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин – об отставке Шалимова: «Он сделал всё правильно»

08 Августа 2022 • 12:55 Комментировать
Факел
...
Урал
12.08 19:30
Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал отставку Юрия Шалимова с поста главного тренера «Урала». Напомним, что клуб из Екатеринбурга начал сезон с 4 подряд поражений, вследствие чего находится на дне таблицы Российской премьер-лиги.

«Как это подобает серьезным, хорошим специалистам, он сделал все правильно. Они не ждут, когда их уволят, а сами признают свои ошибки», – сказал Сёмин в беседе с «РБК Спорт».

Шалимов в своём единственном сезоне помог «Уралу» финишировать в безопасной зоне и избежать вылета в Первую лигу. Следующий матч «шмелей» в РПЛ пройдёт в пятницу 12 августа на выезде против воронежского «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Юрий Сёмин Игорь Шалимов
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ФАКЕЛ УРАЛ
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