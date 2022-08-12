Василенко: «Эмоции, естественно, не приятные, потому что мы рассчитывали на победу»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уралом» (0:0).

- Эмоции, естественно, не приятные, потому что мы рассчитывали на победу и готовились к победе, все наши угрозы, тем более, во втором тайме они были острее. В первом такая немного спешка была в завершающей стадии. Тем не менее, все равно это были такие острые моменты. Мы не дали создать сопернику, на мой взгляд, каких-то острых эпизодов, но они не забили.

- Было такое, что сегодня команда была чуть более закрепощена, чем на игре с «Динамо», потому что сегодня чуть больше довлел результат?

- Я бы не сказал, что это была закрепощенность, потому что у нас каждую игру это будет довлеть результат. Мы понимаем, что нам надо на максимуме играть каждый матч, независимо это дома или на выезде. Нам хотелось выиграть, поэтому мы были сконцентрированы на игре. Сейчас не тот момент, когда нужно думать, что результат довлеет. Он довлеет всегда, потому что мы играем в Премьер-лиге. Надо думать о тех вещах, которые можем сделать, это отбор, единоборства, чтобы не ошибиться в простой ситуации, сделать какой-то голевой эпизод, последний пас, вот эти моменты. Мы над этим работали и в обороне сыграли надежно. В завершающей стадии мы не забили голы.